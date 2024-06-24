قصف إسرائيلي يستهدف عناصر تأمين المساعدات في خان يونس

غزة (الاتحاد)

قال مصدر طبي في قطاع غزة أمس، إن غارة إسرائيلية قتلت 8 أشخاص بينهم عناصر تأمين مساعدات، في قصف على شرق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. وأضاف المصدر أن عدداً آخر أصيب جراء القصف الصاروخي الذي وقع على محيط دوار «بني سهيلا» في شرق خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في الحرب على القطاع منذ السابع من أكتوبر إلى 37 ألفاً و626، بينما زاد عدد المصابين إلى 86 ألفاً و98.

وفي سياق آخر، قال الاتحاد الأوروبي، أمس، إن إرسال المساعدات دون الوصول إلى غزة وإدخالها «أمر غير مجد»، مع تراكمها على الحدود واستحالة دخولها إلى القطاع. وأكد البيان المشترك لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، أن توصيل أي مساعدات إنسانية ذات معنى داخل غزة أصبح «مستحيلاً تقريباً».

وأضاف أن «الأزمة في غزة وصلت إلى نقطة انهيار أخرى».

وذكر البيان أن «بعض إمدادات المساعدات التي تتراكم على حدود مصر والأردن قابلة للتلف ومعرضة للهدر، مما يشكل ضربة كبيرة لجهود المجتمع الدولي برمته، بالإضافة إلى كونها خسارة مادية ومالية لأموال الاتحاد الأوروبي».