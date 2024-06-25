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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين
25 يونيو 2024 12:15

ارتفع عدد القتلى نتيجة السيول الجبلية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في مقاطعة هونان وسط الصين، إلى خمسة أشخاص، حسبما ذكرت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء.

وأبلغت محافظة يوانلينغ في البداية عن أربع وفيات وفقدان شخص واحد يوم الاثنين الماضي، فيما تم انتشال جثة الشخص المفقود في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وفقاً لمكتب إدارة الطوارئ في المحافظة.

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وشهدت محافظة يوانلينغ هطول أمطار قياسية في بلدة ووتشانغشي من الساعة 2 صباحاً حتى 8 صباحاً يوم السبت الماضي، حيث وصل منسوب هطول الأمطار إلى 337.8 ملم، ما تسبب في حدوث سيول جبلية وتجمعات كبيرة للمياه على الطرق في البلدة.

واستجابة للكارثة، قامت المحافظة بتفعيل تدابير الطوارئ، ونظمت الجهود لضمان توافر الإمدادات الضرورية واستعادة خدمات الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل.

المصدر: وام
الفيضانات
الصين
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