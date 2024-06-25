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"حكماء المسلمين" يُدين بشدة الهجمات الإرهابية في داغستان

"حكماء المسلمين" يُدين بشدة الهجمات الإرهابية في داغستان
25 يونيو 2024 15:34

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الهجمات الإرهابية على كنيستين أرثوذوكسيتين وكنيس يهودي في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية، التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد مجلس حكماء المسلمين في بيان له اليوم، رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كافة الأديان والشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية التي تدعو إلى احترام معتقدات الآخرين ومقدساتهم، وتجرم الاعتداء على دُور العبادة، وتعصم دماء المدنيين الأبرياء، محذراً من تصاعد خطابات الكراهية والعنصرية والتعصب والممارسات التي تؤدي إلى الفتنة والفوضى، لما لها من دور في إشعال النزاعات وتفاقمها، داعياً إلى ضرورة العمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك والسلام بين مختلف الشعوب والثقافات.

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وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي إلى روسيا الاتحادية؛ حكومةً وشعباً، ولأهالي الضحايا وأسرهم، سائلاً المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

المصدر: وام
حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
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