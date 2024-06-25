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قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على ولاية ثانية لفون دير لايين

أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية
25 يونيو 2024 21:56

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الذين يمثّلون المجموعات السياسية الثلاث الرئيسية في التكتّل، على تولّي رئيسة المفوّضية الأوروبية الحالية أورسولا فون دير لايين ولاية ثانية، حسبما أفادت مصادر قريبة من المحادثات وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وكجزء من الاتفاق على تولّي فون دير لايين ولاية ثانية الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة غالبية مرجِحة من زعماء التكتّل، ستصبح رئيسة الحكومة الإستونية كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بينما سيتولّى رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنتونيو كوستا منصب رئيس المجلس الأوروبي، وفق المصدر ذاته.

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية
فون دير لايين
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