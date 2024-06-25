رئيس الوزراء المصري يوضح أسباب أزمة قطاع الكهرباء

قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء في مصر ناتجة عن عدم توفر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث حدث نقص في توريد الغاز لمدة 12 ساعة متصلة؛ ما أثر على المعدل الطبيعي لتوليد الكهرباء؛ وهو ما اضطر الحكومة إلى زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي؛ تخفيفا للأحمال على الشبكة الوطنية، لاسيما في ضوء تعرض مصر لموجة حارة غير مسبوقة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر مجلس الوزراء المصري، بالعاصمة الإدارية الجديدة أن الحكومة المصرية بحاجة إلى مليار دولار؛ من أجل تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأوضح أن حكومة بلاده وضعت خطة للتعامل مع موجات ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في فصل الصيف الحالي، مؤكدا التزام الحكومة بالعمل وفق خطة مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء بنهاية عام 2024.