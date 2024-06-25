الثلاثاء 25 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس الوزراء المصري يوضح أسباب أزمة قطاع الكهرباء

رئيس الوزراء المصري
25 يونيو 2024 17:37

قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء في مصر ناتجة عن عدم توفر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث حدث نقص في توريد الغاز لمدة 12 ساعة متصلة؛ ما أثر على المعدل الطبيعي لتوليد الكهرباء؛ وهو ما اضطر الحكومة إلى زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي؛ تخفيفا للأحمال على الشبكة الوطنية، لاسيما في ضوء تعرض مصر لموجة حارة غير مسبوقة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر مجلس الوزراء المصري، بالعاصمة الإدارية الجديدة أن الحكومة المصرية بحاجة إلى مليار دولار؛ من أجل تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.

أخبار ذات صلة
الزمالك يعلن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي
الكشف عن آثار تعود لعصور مختلفة في مصر

وأوضح أن حكومة بلاده وضعت خطة للتعامل مع موجات ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في فصل الصيف الحالي، مؤكدا التزام الحكومة بالعمل وفق خطة مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء بنهاية عام 2024.

المصدر: وام
مصر
مصطفى مدبولي
الكهرباء
آخر الأخبار
المعدن الأصفر يختبر مستوى 2330 دولاراً للأوقية
اقتصاد
المعدن الأصفر يختبر مستوى 2330 دولاراً للأوقية
اليوم 19:08
إقبال غير مسبوق للمشاركة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو
الرياضة
إقبال غير مسبوق للمشاركة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو
اليوم 18:58
إحدى الصور الفائزة..(من المصدر)
التعليم والمعرفة
«حمدان للتصوير» تنشر الصور الفائزة
اليوم 18:57
شعار شرطة الفجيرة
علوم الدار
وفاة طفلين إثر حريق في منزلهما بالفجيرة
اليوم 18:53
مقر وزارة المالية في أبوظبي (الاتحاد)
اقتصاد
«الاتحادية للضرائب» تحصل على شهادة «أفضل مكان للعمل»
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©