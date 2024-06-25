الثلاثاء 25 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تبدأ مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي

نائبة رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي في أوكرانيا، ووزيرة الخارجية البلجيكية الحاجة لحبيب (يمين)
25 يونيو 2024 20:14

بدأت أوكرانيا مفاوضاتها اليوم الثلاثاء مع الاتحاد الأوروبي من أجل الانضمام إلى التكتل الأوروبي. وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب في افتتاح المحادثات، متحدثة نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن المفاوضات ستكون " متأنية وشاقة ". وأضافت: "بالتصميم والالتزام، نحن على ثقة في قدرتكم على الوصول بها إلى نتيجة ناجحة". واجتمع ممثلون من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في لوكسمبورج لافتتاح المحادثات رسميا على هامش اجتماع لوزراء شؤون الاتحاد الأوروبي. ولن تبدأ العملية قبل بضعة أشهر، ومن المقرر أن تستمر لسنوات ولكن افتتاح المحادثات يمثل إشارة مهمة لإظهار دعم الاتحاد الأوروبي.

 

أخبار ذات صلة
تحذيرات دولية من اتساع الصراع في الشرق الأوسط
روسيا تستدعي السفيرة الأميركية لديها عقب هجوم صاروخي على القرم
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
آخر الأخبار
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم
اليوم 20:49
وزارة التربية تكرم 24 من القيادات الإماراتية الشابة
علوم الدار
وزارة التربية تكرم 24 من القيادات الإماراتية الشابة
اليوم 20:37
التفاؤل يرتفع في ألمانيا
الرياضة
التفاؤل يرتفع في ألمانيا
اليوم 20:37
منتخبا رومانيا وسلوفاكيا يرفضان «تكهنات التعادل»
الرياضة
منتخبا رومانيا وسلوفاكيا يرفضان «تكهنات التعادل»
اليوم 20:34
صفقة تبادلية بين شتوتجارت ودورتموند
الرياضة
صفقة تبادلية بين شتوتجارت ودورتموند
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©