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لازاريني يدعو إلى حماية الدور الحيوي لـ "الأونروا"

فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا
26 يونيو 2024 00:03

دعا فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حماية الدور الحيوي لوكالة الأونروا، مشددا على أهمية أن تواصل عملها.

وحذر المسؤول الأممي مجددا من أن تمويل الأونروا سينفد بعد نهاية شهر أغسطس المقبل، مؤكدا أن الوكالة تحتاج إلى 140 مليون دولار حتى نهاية العام.ووصف لازاريني، الوضع على الأرض في قطاع غزة بأنه جحيم، مشيرا إلى أن العديد من الشاحنات التي تنقل إمدادات الإغاثة يتم نهبها كما يتم تهديد السائقين، في حين لم تعد الشركات ترغب في توفير الشاحنات لإرسال المساعدات. 

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وأكد لازاريني، أن 10 أطفال يفقدون ساقا أو ساقين كل يوم في قطاع غزة بعد أكثر من 260 يوما من هذه الأزمة، موضحا أن هذه الأرقام لا تشمل الأطفال الذين خسروا أطرافا علوية"..وفق ما أفاد، في مؤتمر صحفي اليوم.

المصدر: وام
الأونروا
قطاع غزة
غزة
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