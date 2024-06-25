واشنطن ترجح تمديد عمل الرصيف البحري لما بعد يوليو

واشنطن (وكالات)

قالت مسؤولة أميركية أمس، إنه قد يتم تمديد تفويض تشغيل الرصيف الأميركي قبالة ساحل قطاع غزة لما بعد 31 يوليو إذا تمكنت الولايات المتحدة ومنظمات الإغاثة من إدخال تدفقات المساعدات مرة أخرى إلى الفلسطينيين في الأيام والأسابيع المقبلة.

وقالت إيزوبيل كولمان نائبة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للسياسات والبرامج: «على الرغم من الترخيص بتشغيل الرصيف حتى 31 يوليو، أعتقد أنه من الممكن أن يستمر لمدة شهر آخر على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول».

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في مارس عن خطة لإقامة رصيف بحري لإيصال المساعدات.

وبدأت المساعدات في الوصول عبر الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة في 17 مايو، وقالت الأمم المتحدة إنها نقلت 137 شاحنة مساعدات إلى المستودعات، أي نحو 900 طن.

لكن بعد ذلك ألحقت أمواج متلاطمة أضراراً بالرصيف، ما استدعى إجراء إصلاحات، وأدى سوء الأحوال الجوية والاعتبارات الأمنية إلى الحد من عدد الأيام التي يتم تشغيل الرصيف فيها.