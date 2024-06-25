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«الصحة العالمية»: إغلاق معبر رفح حال دون إجلاء 2000 مريض على الأقل من غزة

فلسطينيون نازحون في مدينة رفح يشقون طريقهم بين الأنقاض (أرشيفية)
26 يونيو 2024 01:16

غزة (الاتحاد)

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قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، أمس، إن إغلاق معبر رفح حال دون إجلاء ما لا يقل عن ألفي مريض، ودعا إلى إعادة فتح المعبر وغيره من الطرق.
وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة: إنه «قبل الإغلاق كان نحو 50 مريضاً في حالة حرجة يغادرون غزة يومياً، وهذا يعني أنه منذ السابع من مايو لم يتمكن ما لا يقل عن 2000 شخص من مغادرة غزة لتلقي الرعاية الطبية».
وكان معبر رفح هو الممر الرئيس لعمليات الإجلاء وكذلك دخول المساعدات الإنسانية خلال الأشهر الأولى من الحرب. 
وأُغلق المعبر عندما شنت إسرائيل عملية على الطرف الجنوبي لقطاع غزة في مايو.
وقال بيبركورن: إن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بحاجة إلى الإجلاء من غزة، موضحاً أن هذا العدد يقل عن العدد الذي يحتاج إلى رعاية حرجة من صدمات الحرب والأمراض المزمنة.
وقال بيبركورن: «نحن بحاجة إلى مزيد من المسارات للإجلاء الطبي العاجل، ونود أن نرى معبر كرم أبو سالم وطرقاً أخرى مفتوحة أيضاً للإجلاء الطبي.
وذكر بيبركورن أن «مجموعة من 5 أطفال أُجلوا من شمال غزة إلى مستشفى ناصر في خان يونس وكانوا على وشك مغادرة القطاع ما زالوا في انتظار الإجلاء».

منظمة الصحة العالمية
رفح
معبر رفح
فلسطين
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