الأردن وفرنسا: ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار

باريس (وكالات)

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، إسرائيل برفع كلّ القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إنّه خلال مأدبة غداء جمعتهما في قصر الإليزيه، جدّد ماكرون وعبدالله الثاني التأكيد على وجوب التوصل دون مزيد من التأخير إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وكرّرا الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن. وقال الإليزيه، إنّ ماكرون وعبد الله الثاني «أعربا أيضاً عن قلقهما العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية».

