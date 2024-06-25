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روسيا تدعو إسرائيل إلى وقف العملية العسكرية في رفح

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أرشيفية)
26 يونيو 2024 01:16

نيويورك (الاتحاد)

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طالبت روسيا إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ودعا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، أمس، جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط، وإطلاق سراح جميع المحتجزين.
وأضاف: «يجب أن نتلافى أي تصعيد في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ونطلق عملية التفاوض». وأضاف نيبينزيا أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي سابقاً والذي يتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تحت ستار «وصفة لإنقاذ القطاع تبين أنه غير جدي».
وتبنى مجلس الأمن في منتصف يونيو الجاري، قراراً يتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي حددها الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق.

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