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واشنطن وبرلين تطالبان بدور للسلطة الفلسطينية في حكم غزة

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (وكالات)
26 يونيو 2024 01:16

واشنطن (وكالات)

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طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والسفير الأميركي لدى إسرائيل جاكوب ليو بأن يكون للسلطة الفلسطينية «بعد إصلاحها» دور رئيسي في حُكم غزة بعد انتهاء الحرب في القطاع. وقال السفير الأميركي: «يجب أن تكون السلطة الفلسطينية جزءاً من اليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة»، مشدّداً على «الحاجة إلى إدارة مدنية للقطاع الذي دمّرته 8 أشهر ونصف الشهر من الحرب». وأضاف ليو: «علينا أن نجد طريقة لجعل الجميع يعملون معاً بطريقة تناسب الاحتياجات القائمة، أعتقد أنّ هذا الأمر ممكن». وجدّد السفير الأميركي التأكيد على أنّ الولايات المتّحدة تؤيد حلّ الدولتين.
بدورها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى «حلّ الدولتين كونه الطريق الأفضل نحو سلام دائم وإصلاح من دون تدمير السلطة الفلسطينية».
وحذّرت بيربوك من أنّ «تدمير وزعزعة استقرار الهياكل القائمة للسلطة الفلسطينية، أمر خطير ويؤدّي إلى نتائج عكسية».

ألمانيا
أنالينا بيربوك
إسرائيل
فلسطين
غزة
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