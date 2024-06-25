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الإمارات: ضرورة حل الصراع على أساس حل الدولتين

أحمد الصايغ خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي (وام)
26 يونيو 2024 01:16

طهران (وام)

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أكدت دولة الإمارات موقفها الثابت بضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مجددةً التأكيد على الدعوة إلى وقف إطلاق نار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة.
وشارك معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لحوار التعاون الآسيوي «ACD» والذي تم عقده في العاصمة الإيرانية طهران.
وتتولى الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئاسة الاجتماع تحت شعار «حوار التعاون الآسيوي لتحقيق مجتمع آسيوي متقدم».
وفي كلمته، أكد معالي الصايغ أن دولة الإمارات ملتزمة بالتعاون متعدد الأطراف في المجالات ذات الأولوية، كالتغير المناخي، والأمن الغذائي والمائي، والتنمية المستدامة، والرعاية الصحية.
وسلط معاليه الضوء على أهمية التعاون الإقليمي لاغتنام الفرص المستقبلية ومواجهة التحديات المشتركة.
وأشار معاليه إلى أهمية تفعيل الحوار، وتعزيز جسور التعاون بين المجتمعات الآسيوية، مؤكداً دعم دولة الإمارات لمبادرات حوار التعاون الآسيوي.
كما قدم معالي الصايغ تعازي دولة الإمارات للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني في وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.
وفيما يتعلق بحرب غزة، أوضح معالي الصايغ موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 
وجدّد التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعي إلى وقف إطلاق نار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة.
كما أشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لضمان تعزيز استجابة المجتمع الدولي لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وبدون عوائق، وضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة براً وبحراً وجواً للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع بسبب هذه الحرب.

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أحمد الصايغ خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي (وام)
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الإمارات: ضرورة حل الصراع على أساس حل الدولتين
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