الجامعة العربية تؤكد أهمية التوعية بمخاطر المخدرات والتحذير من أضرارها

أكدت جامعة الدول العربية أهمية التوعية بمخاطر المخدرات والتحذير من أضرارها السلبية الناتجة عن تعاطيها سواء الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، مشددة على ضرورة أن تشمل البرامج التوعوية والتثقيفية لنشر الوعي الصحي بمخاطر المخدرات شرائح المجتمع كافة وذلك لإيجاد بيئة خالية من المخدرات.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي أعلنت الأمم المتحدة الاحتفال به هذا العام تحت شعار" الأدلة واضحة: لنستثمر في الوقاية".

ودعت السفيرة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد بالجامعة العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بجمع البيانات وتحليلها لرصد الاتجاهات في مجال المخدرات، منوهة إلى أن هناك تحديات تؤثر في المنطقة العربية وإن كانت متفاوتة بما في ذلك النزاعات وآثارها الجانبية والأزمات الإنسانية والأثار المترتبة على تغير المناخ.

وأشارت إلى أن هناك تعاوناً قائماً بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في مجال مكافحة المخدرات.