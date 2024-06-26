الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لـ «الاتحاد»:دور ريادي للإمارات في مبادرات الشحن الأخضر

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)



ثمَّن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، ارسينو دومينجيز، جهود دولة الإمارات في تطوير اللوائح الدولية التي تهدف إلى ضمان نقل بحري أكثر أمناً واستدامة في جميع أنحاء العالم باعتبارها عضواً بالمنظمة منذ العام 1980.

وقال دومينجيز لـ «الاتحاد» إن الإمارات - من خلال عضويتها في مجلس المنظمة - مسؤولة عن الإشراف على أعمال المنظمة، وتدعم المداولات الحاسمة للأعضاء حول تسهيل حركة المرور البحرية الدولية والتجارة العالمية.

وأشار إلى مشاركة الإمارات في التنظيم والمشاركة في العديد من فعاليات وورش عمل المنظمة والتركيز على قضايا مثل الأمن البحري والمسؤولية والتعويضات وإزالة الكربون وتنفيذ اتفاقيات المنظمة، ومن المشجع ريادة الإمارات في النهوض بالشحن الأخضر، بما في ذلك مبادرة إنشاء مركز لإزالة الكربون البحري في دبي.

وقال إن المنظمة تدعم أكثر من 80% من التجارة العالمية في السلع، ما يضمن وصول السلع والمنتجات الأساسية إلى الشعوب في جميع أنحاء العالم، وهي الوسيلة الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لنقل البضائع وتسهيل التجارة والرخاء والنمو الاقتصادي، كما أنها الأكثر استدامة مقارنة بأشكال النقل الأخرى.

وأوضح أن «النافذة البحرية الوحيدة» للمنظمة تعزز كفاءة الشحن بشكل أكبر، وأصبح إلزامياً على جميع الدول الأعضاء استخدامها منذ الأول من يناير 2024، وتعني النافذة أن جميع الوكالات والسلطات المشاركة في تخليص وصول السفينة إلى الموانئ ومغادرتها يمكنها تلقي وتبادل البيانات إلكترونياً عبر منصة واحدة لتكنولوجيا المعلومات.

ويرى دومينيجيز أن هذا يقلل من وقت بقاء السفن في الموانئ، ويعزز كفاءة الشحن في العالم، كما تعمل المنظمة على تعزيز التقدم في تنفيذ الأعمال والأمن البحري وسلامة البحارة وحماية البيئة البحرية والرقمنة.

وكشف عن العديد من التحديات التي تواجه الشحن حالياً، والتي تتطلب تعاوناً وعملاً عالمياً، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية التي لها تأثيرات هائلة على سلامة وأمن الشحن الدولي، وتعرض هذه التحديات البحارة والسفن والبضائع للخطر، سواء كانت ناجمة عن الوضع في البحر الأسود أو تجدد أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن أو استمرار هجمات سفن الحوثيين العاملة في البحر الأحمر.

وأضاف أن الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر غير مبررة وغير مقبولة على الإطلاق فيما يُرَاقَب الوضع من كثب وتُجْرَى حوارات مستمرة لحماية البحارة والسفن والبضائع، وتجمع المنظمة أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والشركاء ووكالات الأمم المتحدة لتبادل المعلومات وإيجاد الحلول وتقديم المساعدة حسب الحاجة.

وقال إن تغير المناخ يؤدي دوراً مهماً في القطاع البحري من خلال إزالة الكربون من صناعة الشحن، وتعمل المنظمة وفقاً لاستراتيجيتها على الوصول إلى صافي الشحن الصفري بحلول العام 2050 من خلال جدول زمني لأهداف ملموسة وتدابير ملزمة قانوناً، واعتماد معيار للوقود البحري، وآلية تسعير عالمية لانبعاثات الغازات الدفيئة بحلول نهاية العام المقبل.