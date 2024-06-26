مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الإرهابي في داغستان

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع في داغستان بروسيا الاتحادية مؤخراً وأسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، بينهم 16 شرطياً، وإصابة آخرين بجراح.

وعبر أعضاء المجلس في بيان صحفي صدر اليوم عن تعاطفهم العميق وتعازيهم لأسر جميع الضحايا، بمن فيهم مسؤولو تنفيذ القانون الذين لقوا حتفهم أثناء تأدية واجبهم وحكومة وشعب الاتحاد الروسي.



وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله وصوره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.. وشددوا على الحاجة لمساءلة مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي هذه الأعمال الإرهابية المستنكرة وتقديمهم للعدالة.



وحث البيان، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على التعاون بشكل فعال بهذا الشأن مع حكومة روسيا وجميع السلطات الأخرى المعنية، وذلك بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.