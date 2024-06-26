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روسيا تحتفل بالذكرى الـ70 لإطلاق أول محطة نووية في العالم

روسيا تحتفل بالذكرى الـ70 لإطلاق أول محطة نووية في العالم
27 يونيو 2024 00:12

احتفلت روسيا اليوم بالذكرى السبعين لإطلاق أول محطة للطاقة النووية في العالم.

وقال "أليكسي ليخاتشيف" مدير مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" في احتفال أقيم بمدينة أوبنينسك بمنطقة كالوغا بالقرب من العاصمة الروسية موسكو إن"الطاقة النووية ستتطور وتصبح جزءاً لا يتجزأ من توازن الطاقة على كوكب الأرض وإن الذرة "سلمية" بالأساس وتهدف إلى تزويد روسيا والعالم أجمع بالطاقة النظيفة والمستدامة".

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وأضاف ليخاتشيف أن "روساتوم" تمتلك "فريقاً دولياً" من المتخصصين يعملون في جميع أنحاء العالم عن طريق تبادل كبير للموظفين والمشتغلين بالطاقة النووية حيث توجد محطات الطاقة النووية والمراكز النووية الروسية، مشيراً إلى اهتمام المؤسسة بمشاركة الشباب والطلاب في تكوين البرامج العلمية وبرامج الإنتاج والعناية بشكل وأسلوب الحياة وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للمؤسسة".

يصادف يوم 26 يونيو من كل عام الذكرى السبعين لإطلاق أول محطة للطاقة النووية في العالم بمدينة أوبنينسك بالقرب من موسكو وتم إغلاق المفاعل في 29 أبريل 2002، وفي سبتمبر 2002، تم تفريغ آخر مجموعة وقود مستنفد منه وفي عام 2009، أصبحت محطة الطاقة النووية الأولى في العالم متحفاً ويشغل المبنى الآن معهد الفيزياء والطاقة وهو جزء من القسم العلمي لمؤسسة "روساتوم".

المصدر: وام
روسيا
المحطة النووية
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