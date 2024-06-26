الخميس 27 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مارك روته أميناً عاماً لـ«الناتو»

مارك روته أميناً عاماً لـ«الناتو»
27 يونيو 2024 01:15

بروكسل (وكالات) 

أخبار ذات صلة
بغداد وواشنطن تبحثان سبل إنهاء مهام التحالف
ترقب أميركي وعالمي لمناظرة بايدن وترامب التاريخية

عيّن حلف شمال الأطلسى «الناتو» رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته ليخلف ينس ستولتنبرج في أكتوبر المقبل في منصب الأمين العام الجديد للحلف. وقال ستولتنبرج مرحباً باختيار روته، إن رئيس الوزراء الهولندي هو «أحد الداعمين الحقيقيين للعلاقات عبر الأطلسي، وهو قائد قوي، وصانع للتوافق». وأضاف:«أتمنى له كل النجاح بينما نواصل تعزيز «الناتو» لمواجهة تحديات اليوم والغد. أعلم أنني سأترك الناتو في أيد أمينة». ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية ستولتنبرج في الأول من أكتوبر المقبل. 
يشار إلى أن روته سرعان ما صار المرشح الأوفر حظاً في منصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي، بعد أن حصل على دعم مبكر من جانب الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا. وقال روته، وهو سياسي تابع لتيار يمين الوسط، كما أنه رئيس الوزراء صاحب الفترة الأطول في تاريخ هولندا، إن تعيينه يعد «شرفاً كبيراً» له، وذلك في منشور له على منصة «إكس». 
وفي معرض إشادته بقيادة ستولتنبرج، قال روته إنه «ممتن لجميع الحلفاء»، لوضع ثقتهم فيه. وقد تم التعيين لفترة أولية مدتها أربعة أعوام، من جانب «مجلس شمال الأطلسي»، وهو هيئة صنع القرار في التحالف الذي يضم سفراء للناتو. وصار رئيس الوزراء الهولندي أميناً عاماً في وقت يتسم بالتحديات بالنسبة للتحالف الدفاعي الغربي. ويتولى روته وعمره 57 عاماً مهمة القيادة السياسية لحلف شمال الأطلسي، وضمان التوصل إلى توافق للآراء في الحلف بشأن القضايا الصعبة، ولا سيما في أوقات الأزمات.

حلف شمال الأطلسي
الناتو
مارك روته
الولايات المتحدة
ألمانيا
بريطانيا
آخر الأخبار
جانب من مبادرة توزيع الدجاج المبرد على العائلات في خان يونس (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم مساعدات إغاثية للأطفال المصابين بسوء التغذية في غزة
27 يونيو 2024
غسق شاهين أثناء إلقاء بيان الإمارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. (الصورة من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لتحليلات أكثر عمقاً بشأن حالات استخدام «حق النقض»
27 يونيو 2024
فلسطينيون ينتظرون تعبئة مياه شرب في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد بعثتيه لـ«المساعدة الحدودية في رفح» و«الشرطية»
27 يونيو 2024
أسرى حرب روس بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا يعكس دور الإمارات المحوري عالمياً
27 يونيو 2024
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء بمدينة خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: المخاطر في غزة «لا تحتمل»
27 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©