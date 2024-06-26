خبراء لـ«الاتحاد»: تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا يعكس دور الإمارات المحوري عالمياً

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

نجحت الإمارات العربية المتحدة في إبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى بين روسيا وأوكرانيا أفضت إلى خروج نحو 180 شخصاً من السجن بين الطرفين في عملية تأتي في ظل تصعيد عسكري واسع بين الطرفين ما دفع خبراء للتأكيد على الدور المحوري للإمارات في السلام الإقليمي والدولي.

وقال خبراء لـ«الاتحاد» إن الإمارات بالخطوة الأخيرة تحقق نجاحاً دبلوماسياً غير مسبوق على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية وتدفع باتجاه فتح الحديث والوساطة السياسية بين البلدين في ظل فشل المجتمع الدولي وتورط قوى كبرى في زيادة الأزمة العسكرية منذ عام 2022 بين روسيا وأوكرانيا.

وقال المحلل السياسي الروسي أندري اونتكوف إنه من جديد تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً دبلوماسياً بارزاً وتعد الوسيط الأكثر نجاحاً بين روسيا وأوكرانيا على المستوى العالمي، حيث نجحت في إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة على الرغم من التصعيد الكبير الحادث بين الدولتين حققت الإمارات نجاحاً دبلوماسياً هائلاً في دفع الطرفين للتوصل لتفاهمات إنسانية.

وأضاف لـ«الاتحاد» أن نجاح الوساطة الدبلوماسية الإماراتية يعطي أملاً كبيراً في المستوى السياسي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا في ظل تعثر المفاوضات الثنائية بين البلدين وفشل المجتمع الدولي في تحقيق دفعة للأمام فيما سينظر للإمارات بأنها طرف أصيل في الدفع باتجاه عملية السلام باعتبارها دولة تطبق نموذج عدم الانحياز ما جعلها وسيطاً مقبولاً للجميع.

وأشار إلى أن الجميع ينظرون للإمارات باعتبارها أكبر دافع للسلام في المنطقة والعالم لعملها الدائم على فض النزاعات الإقليمية والدولية وعدم تورطها بأي حال من الأحوال في سياقات الحرب والنزاع المسلح الذي تتورط فيه الكثير من القوى الإقليمية والدولية.

ووجهت وزارة الخارجية الإماراتية الشكر إلى حكومتي كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما الأمر الذي أدى إلى نجاح جهود دولة الإمارات.

وأكدت الوزارة على استمرار مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين، مؤكدة على أن الحوار وخفض التصعيد وتبني المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، وسيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

في سياق متصل، قال الخبير السياسي الأوكراني فديم ألكسندر إن الإمارات أثبتت في المرات الخمس على كونها طرفاً مستقلاً لدعم المفاوضات الإنسانية فيما يتعلق بتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا مشيراً إلى أن الأمر يمثل نجاحاً حقيقياً للدبلوماسية الإماراتية وما تدفع به باتجاه السلام الإقليمي والدولي على مدار السنوات الماضية.

وأضاف الخبير السياسي الأوكراني لـ«الاتحاد» أن هناك حاجة ماسة من المجتمع الدولي للتعامل مع الإمارات كونها الوسيط الحقيقي للسلام لحل الأزمة الأوكرانية الروسية وذلك على المستوى السياسي وليس على المستوى الإنساني فحسب خاصة مع كونها نموذجاً للدفع باتجاه السلام في المنطقة والعالم وعدم تورطها في أي نزاعات من أي نوع أو توجيه ودعم لطرف على حساب الآخر.

وأشار إلى أن الجانبين الأوكراني والروسي يؤكدان على احترامهما للجهود الدبلوماسية الإماراتية التي دفعت في كل مرة باتجاه الحلول الدبلوماسية وتقديم المساعدات الإنسانية للأطراف المتضررة ونتج عن ذلك خروج الأسرى من الطرفين وجمع للأسر على مدار العامين الأخيرين.