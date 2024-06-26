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بغداد وواشنطن تبحثان سبل إنهاء مهام التحالف

بغداد وواشنطن تبحثان سبل إنهاء مهام التحالف
27 يونيو 2024 01:15

هدى جاسم (بغداد)

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بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي، أمس، سبل حسم الحوار المتعلق بإنهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق. 
وذكرت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن الجانبين ناقشا خلال لقائهما في بغداد مجريات الحوار الذي تجريه اللجنة العسكرية العراقية العليا المعنية بإنهاء مهمة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وسبل حسم هذا الحوار للوصول إلى اتفاق حول جدول زمني للتنفيذ. 
وأشارت إلى أنهما بحثا كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومجريات الأحداث في قطاع غزة وأخطار توسع وانتشار الصراع في المنطقة.
وعقد العراق والولايات المتحدة أول جولة من المباحثات المتعلقة بإنهاء مهام التحالف الدولي في الـ27 من يناير الماضي، بيد أنها توقفت بعد حادث استهداف جنود أميركيين في الأردن بطائرة مسيّرة، ثم عاد الطرفان مجدداً للمباحثات في فبراير الماضي ولم يتوصلا لجدولة إنهاء مهام التحالف حتى الآن.

العراق
بغداد
محمد شياع السوداني
الولايات المتحدة
داعش
الإرهاب
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