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إرهابيون يقتلون 20 عسكرياً بالنيجر

وحدات من الجيش النيجري (أرشيفية)
27 يونيو 2024 01:15

نيامي (وكالات)

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قُتل 20 جندياً ومدنيٌّ في غرب النيجر الذي يرزح تحت وطأة هجمات مجموعات إرهابية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع.
وقالت الوزارة، في بيان على التلفزيون الوطني، إن «ائتلاف مجموعات إرهابية مسلحة هاجم قوات الأمن قرب بلدة تاسيا ما أدى إلى مقتل 21 شخصاً بينهم مدني، وإصابة 9 بجروح».
وأفادت الوزارة بمقتل عشرات المهاجمين، مؤكدة نشر تعزيزات جوية وبرية لمطاردة الفارين منهم.
وأعلنت الوزارة الحداد الوطني لثلاثة أيام اعتباراً من أمس، تنكس خلالها الأعلام. وأثنت الوزارة على قوات الأمن وتصميمها على مواصلة معركة الحفاظ على السيادة.
وتقع «تاسيا» في منطقة «تيلابيري» المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو حيث يشن متمردون مرتبطون بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» تمرداً منذ عقد تقريباً.

النيجر
بوركينا فاسو
هجمات إرهابية
الإرهاب
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