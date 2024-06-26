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مقتل 7 إرهابيين في الصومال

عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)
27 يونيو 2024 01:15

القاهرة (الاتحاد)

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أعلن الجيش الصومالي، أمس، مقتل 7 من عناصر ميليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عملية عسكرية مخططة نفذتها قوات الجيش بمحافظة «غلغدود» وسط الصومال.
 وذكرت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أن العملية العسكرية جرت في منطقة «علي عاطولي» على بعد 33 كيلومتراً شرق مدينة «عيل طير»، وتم خلالها الاستيلاء على المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم. 
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: إن «الجيش تلقى معلومات بتحصن العناصر الإرهابية في المنطقة، وعلى إثر تلك المعلومات تحركت القوات لتنفيذ العملية المخططة».

الجيش الصومالي
الصومال
حركة الشباب الإرهابية
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