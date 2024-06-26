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مصر: استقرار اليمن يمثل أهمية قصوى لأمن منطقة البحر الأحمر

جانب من أعمال جولة الحوار الاستراتيجي المصري - اليمني (من المصدر)
27 يونيو 2024 01:15

القاهرة (الاتحاد) 

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جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، دعم بلاده الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يضمن وحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن استقرار اليمن يمثل أهمية قصوى لأمن منطقة البحر الأحمر. 
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية عقب جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر واليمن على المستوى الوزاري في العاصمة المصرية، حيث بدأ الحوار بلقاء ثنائي بين شكري ونظيره اليمني شائع الزنداني قبل جلسة مباحثات موسعة حضرها كبار المسؤولين لدى البلدين. 
ونقل البيان عن شكري تأكيده دعم مصر الشرعية في اليمن والتي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي وتأييدها الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الإنسانية وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية ومخرجات المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض وكذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216. 
كما أكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في جهودها لتطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل الكوادر البشرية في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن مصر منفتحة على الانخراط في مشروعات التنمية اليمنية وجهود إعادة الإعمار. 
ووضع شكري نظيره اليمني في صورة الجهود المصرية بتقديم أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني خاصة على صعيد توفير المساعدات الطبية والغذائية فضلاً عن استضافة مصر أعداداً كبيرة من مواطني اليمن على أراضيها.
من جانبه نقل البيان عن الزنداني تقدير بلاده الكبير لمواقف مصر الداعمة لليمن في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين وترحيبه بما تم التوصل إليه من نتائج خلال جولة الحوار خاصة موضوع أمن البحر الأحمر الذي استحوذ على شق كبير من المناقشات. 
وأفاد البيان أن المباحثات الموسعة بين الجانبين المصري واليمني عكست القلق البالغ من المخاطر المتزايدة للتوترات في البحر الأحمر وأمن الملاحة وانعكاس ذلك على حركة النقل الدولي والتجارة الدولية. 
وذكر أن الجانبين وجها دعوتهما إلى المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن. 
وعلى صعيد الملفات الإقليمية، أشار البيان إلى أن المباحثات تابعت آخر التطورات في الصومال والسودان وسوريا وليبيا كما تم التطرق بشكل مفصل لقطاع غزة وما يواجهه القطاع من وضع إنساني كارثي غير مسبوق.

البحر الأحمر
اليمن
سامح شكري
مصر
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