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ميقاتي: نرفض تحويل لبنان إلى ساحة للنزاعات المسلحة

نجيب ميقاتي
27 يونيو 2024 01:15

بيروت (الاتحاد)

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أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، السعي بكل الوسائل المتاحة لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة، انطلاقاً من الجنوب.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن ميقاتي قوله، في اللقاء الصحافي المشترك مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، إنه يجب «تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، من أجل وضع حد لأطماع إسرائيل التوسعية، وبالتالي عدم ربط استقرار لبنان ومصالحه بصراعات بالغة التعقيد، وحروب لا تنتهي».
بدوره، دعا الكاردينال بييترو بارولين من بيروت أمس، أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى قبول «مقترحات السلام» لوقف الحرب في غزة، مشيراً إلى أن المنطقة وضمنها لبنان ليست بحاجة إلى حرب. وقال بارولين «يعيش الشرق الأوسط مرحلة حرجة، يطالب الكرسي الرسولي بأن تُقبل مقترحات السلام، من أجل أن تتوقف الأسلحة من كل جانب، وأن يُطلق سراح الرهائن في غزة، وأن تصل المساعدات اللازمة من دون عوائق إلى الشعب الفلسطيني». واعتبر المسؤول الثاني في الفاتيكان أنّ «لبنان، والشرق الأوسط، والعالم بأسره بالتأكيد لا يحتاجون إلى حرب»، على وقع تصاعد المخاوف من انزلاق النزاع المستمر عبر الحدود منذ أكثر من 8 أشهر إلى حرب واسعة.

لبنان
نجيب ميقاتي
إسرائيل
بيروت
غزة
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