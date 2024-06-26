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الأمم المتحدة: المخاطر في غزة «لا تحتمل»

أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء بمدينة خان يونس (رويترز)
27 يونيو 2024 01:15

غزة (الاتحاد)

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قالت الأمم المتحدة إن المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني بقطاع غزة لا تحتمل، وحثت إسرائيل على زيادة التنسيق الفعال مع منظمات الإغاثة والموافقة على استخدام الأمم المتحدة للمعدات الأمنية الأساسية وأن يسهل الجيش الإسرائيلي إيصال المساعدات.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين: «العمليات الإنسانية كانت في مرمى النيران بغزة على نحو متكرر».
وتابع «المخاطر، بصراحة، أصبحت غير محتملة بشكل متزايد».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأسبوع الماضي إن هناك «انعداماً تاماً للأمن في غزة مما يعوق عمليات الإغاثة بينما تلوح المجاعة في الأفق». 
وذكر دوجاريك «كل يوم، نقيّم الوضع وننظر في كيفية العمل بأمان، بالنسبة لموظفينا، والأهم من ذلك، بالنسبة لمن يتلقون المساعدات». وتابع «علينا في كل يوم اغتنام أي فرصة سانحة».
أمنياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفاً و718 قتيلاً، بزيادة نحو 60 ضحية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت الوزارة في إحصائها اليومي لأعداد الضحايا والمصابين، إلى أن عدد المصابين ارتفع ليصل إلى 86 ألفاً و377 مصاباً، في اليوم الـ 264 من الحرب الإسرائيلية على غزة. وتزيد حرارة الصيف الحارقة من صعوبة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إذ تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريباً من منازلهم، إلى حيث لا توجد كهرباء تقريباً ولا يوجد سوى القليل من المياه النظيفة.
وتواجه الأسر التي تعيش في خيام أو في مراكز إيواء مزدحمة في مدارس تابعة للأمم المتحدة أو في منازل خاصة ممتلئة عن آخرها، ارتفاع درجات الحرارة في الصيف من دون أجهزة تكييف أو حمامات نظيفة أو نظام صحي فعال وسط ارتفاع معدلات سوء التغذية وانتشار الأمراض.

الأمم المتحدة
غزة
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