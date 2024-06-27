كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية

قالت كوريا الشمالية إنها أجرت بنجاح تجربة صاروخية. وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن إدارة الصواريخ الكورية الشمالية أجرت بنجاح خلال الاختبار الذي أجري يوم الأربعاء، اختبار الفصل والتحكم في توجيه رؤوس حربية متنقلة فردية. وقال مسؤولون في هيئة الأركان المشتركة الأربعاء إن الصاروخ أطلق من منطقة في بيونج يانج أو حولها في حوالي الساعة 0530 صباحا، لكنه انفجر فوق بحر الشرق بعد أن حلق لمسافة حوالي 250 كيلومترا. وأوضح مصدر عسكري لوكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الشمالية ربما تكون قد اختبرت إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.