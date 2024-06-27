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الاتحاد الأوروبي يدين "محاولة الانقلاب" في بوليفيا

شعار الاتحاد الأوروبي
27 يونيو 2024 07:35

 انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجيش البوليفي لمحاولته اقتحام قصر الحكومة في لاباز فيما بدا أنه محاولة انقلاب. وكتبت فون دير لاين على منصة (إكس): "أدين بشدة محاولات الإطاحة بحكومة بوليفيا المنتخبة ديموقراطيا". كما كتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل منشورا على (إكس) أدان فيه تصرف الجيش. وكتب: "أدين بشدة الانتفاضة العسكرية ضد النظام الدستوري البوليفي وحكومة الرئيس (لويس) آرسي المنتخبة ديموقراطيا". وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولة لتقويض النظام الدستوري في بوليفيا والإطاحة بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا، ويعرب عن تضامنه مع الحكومة البوليفية والشعب البوليفي".

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