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أوكرانيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

أوكرانيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة(أرشيفية)
27 يونيو 2024 10:50

قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 23 طائرة مسيرة وخمسة من ستة صواريخ أطلقتها روسيا في الساعات الأولى من اليوم الخميس.
وقال سيرهي تيورين حاكم منطقة خميلينتسكي إن الدفاعات الجوية أسقطت تسعة أهداف جوية فوق منطقته. وأضاف أن السلطات المحلية لم تتلق أي أنباء عن إصابات أو قتلى أو أضرار في الممتلكات.
وذكر فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف في جنوب البلاد أن الجيش دمر ست طائرات مسيرة وثلاثة صواريخ  فوق المنطقة.
وأعلنت السلطات المحلية إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة خيرسون في الجنوب وواحدة فوق منطقة دنيبروبتروفسك.

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المصدر: وكالات
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