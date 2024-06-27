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مقتل وإصابة 12 شخصاً في حادث قطار بروسيا

مقتل وإصابة 12 شخصاً في حادث قطار بروسيا
27 يونيو 2024 13:18

 لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بسبب خروج قطار لنقل الركاب عن سكته بجمهورية كومي شمال غرب روسيا.

وذكرت مؤسسة السكك الحديد الروسية في بيان وبحسب وكالة "انتر فاكس" للأنباء، " أن 9 عربات مقطورة من قطار الركاب رَقَم 511 فوركوتا - نوفوروسيسك خرجت عن مسارها بالقرب من مدينة إنتا بجمهورية كومي الروسية، وكان على متن القطار 195 راكباً و20 عاملاً بالسكك الحديدية، مما أدى إلى مقتل راكبين وإصابة 10 بجروح من بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً في حالة خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات والعناية الطبية اللازمة".

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وأضاف البيان: "حَسَبَ البيانات الأولية، كان سبب الحادث انهيار التربة تحت السكة الحديدية بسبب الأمطار الغزيرة لأن منطقة الأورال بأكملها كانت تحت تأثير إعصار قوي لعدة أيام".

المصدر: وام
روسيا
حادث قطار
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