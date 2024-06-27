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قواعد المناظرة التلفزيونية بين بايدن وترامب اليوم

مناظرة تلفزيونية بين بايدن وترامب (أرشيفية)
27 يونيو 2024 17:30

يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في مناظرة تذاع على التلفزيون، اليوم الخميس، بتوقيت الولايات المتحدة في أول مواجهة مباشرة بينهما قد تكون حاسمة في السباق المحتدم للفوز بانتخابات نوفمبر المقبل.
متى وأين تجري المناظرات؟
تبث المناظرة الأولى في الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الخميس (0100 بتوقيت جرينتش غدا الجمعة) على قناة "سي.إن.إن" من ستوديو في أتلانتا بدون جمهور.
يمكن أيضا مشاهدتها على قنوات تابعة لشبكة "سي.إن.إن" دون اشتراك على "سي.إن.إن دوت كوم"، وستبث في الوقت ذاته على قنوات أميركية أخرى.
وقبل أكثر من أربعة أشهر من التصويت المقرر في الخامس من نوفمبر، ستكون مناظرة "سي.إن.إن" أبكر مناظرة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
وذكرت شبكة "إيه.بي.سي" الإخبارية التلفزيونية أنها ستستضيف المناظرة الرئاسية الثانية في 10 سبتمبر من داخل ستوديو بدون جمهور أيضا.
من سيدير المناظرات؟
يدير المذيعان جيك تابر ودانا باش مناظرة "سي.إن.إن" وسيدير مناظرة "إيه.بي.سي" المذيعان ديفيد موير ولينزي ديفيز.
من سيخوض المناظرات؟
قالت شبكة "سي.إن.إن" إن بايدن وترامب فقط استوفيا شروطها للمشاركة في المناظرة وهي الفوز بعدد كاف من أصوات الولايات بما يرجح فوز واحد منهما بمنصب الرئيس والحصول على 15 بالمئة على الأقل في أربعة استطلاعات وطنية منفصلة للناخبين المسجلين أو المحتملين.
فيما لم يستوف المرشح الرئاسي المستقل روبرت إف. كنيدي جونيور الشروط.
وستطلب "إيه.بي.سي" أيضا أن يكون المتناظرون قد فازوا بعدد كاف من الأصوات في بطاقات الاقتراع بالولايات بما يؤهلهم للحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي فضلا عن الحصول على نسبة تأييد 15 بالمئة على الأقل في أربعة استطلاعات وطنية منفصلة.
ما هي قواعد المناظرة؟
قالت شبكة "سي.إن.إن" إن في مناظرة اليوم الخميس التي تستمر 90 دقيقة، سيظهر المرشحان على منصة واحدة وسيحصلان على قلم وورقة وزجاجة ماء لكن لا يسمح بوجود ملاحظات مدونة مسبقا أمامهما.
وذكرت الشبكة "سيتم كتم صوت الميكروفونات طوال المناظرة باستثناء ميكروفون المرشح الذي سيكون دوره التحدث" وسيستخدم من سيدير المناظرة "جميع الأدوات المتاحة له لضمان الالتزام بالوقت وضمان مناقشة متحضرة".
وسيكون بايدن على المنصة على الجانب الأيمن من شاشات المشاهدين، وسيتحدث أولا بناء على قرعة أجريت بعملة معدنية.
ولا يمكن لأعضاء الحملة التواصل مع المرشحين خلال فترتي الاستراحة، ولن يكون هناك جمهور.
فيما لم تعلن بعد قواعد مناظرة "إيه.بي.سي".
أبرز نقاط المناظرة؟
قد تشمل المواضيع محل النقاش: كيف سيتعامل المرشحان مع التحديات التي يفرضها الارتفاع المستمر في أسعار السلع وملف المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والحرب في غزة والأزمة الأوكرانية.
وقد يطرح خلال المناظرة دور ترامب في الهجوم على الكونغرس (الكابيتول) الأميركي في السادس من يناير 2021 لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 وإدانته في 34 تهمة جنائية، وكذلك محاكمة هانتر ابن بايدن الذي أدين بالكذب لشراء سلاح بشكل غير قانوني.
ماذا بعد؟
تقليديا، تكون هناك ثلاث مناظرات رئاسية، ولكن لم يتم الإعلان عن أي مناظرة ثالثة بين ترامب وبايدن حتى الآن.

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المصدر: رويترز
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