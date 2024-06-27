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كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة نوع متطور من الصواريخ

كوريا الشمالية تطلق صاروخا
27 يونيو 2024 18:18

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، إن البلاد أجرت تجربة ناجحة ومهمة تهدف إلى تطوير صواريخ قادرة على حمل عدد من الرؤوس الحربية، إلا أن كوريا الجنوبية نفت صحة الادعاء ووصفته بأنه "تضليل" هدفه التستر على عملية إطلاق فاشلة.
وقالت كوريا الشمالية إن الاختبار أجري أمس الأربعاء باستخدام محرك المرحلة الأولى لصاروخ باليستي متوسط المدى ​​يعمل بالوقود الصلب.
يأتي هذا بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت قبالة ساحلها الشرقي لكنه انفجر في الجو.
وقالت الوكالة الكورية الشمالية إن الصاروخ نجح في فصل رؤوس حربية تم توجيهها بشكل دقيق إلى ثلاثة أهداف محددة مسبقا.
وقال الجيش الكوري الجنوبي إن تحليلا مشتركا، أجراه مع نظيره الأميركي يشير إلى أن الصاروخ انفجر في مرحلة أولية من عملية الإطلاق.
ونددت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بإطلاق الصاروخ ووصفته بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتهديد خطير، وحذرت من أي استفزازات إضافية.
وبدأت الدول الثلاث، اليوم الخميس، مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق تشمل مدمرات بحرية وطائرات مقاتلة وحاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت" التي تعمل بالطاقة النووية بهدف تعزيز الدفاع ضد الصواريخ والغواصات والهجمات الجوية.

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المصدر: وكالات
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