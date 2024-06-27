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أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية أمنية

مراسم توقيع الاتفاقية الأمنية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
27 يونيو 2024 18:46

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة قادة الاتحاد في لعاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس.
ووقع زيلينسكي الاتفاقية في حفل حضره رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وتم التوصل إلى الاتفاقية بعد أشهر من المحادثات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27 لدعم أمن أوكرانيا على المدى الطويل.
وبالإضافة إلى الخطط الجديدة الهادفة إلى توثيق التعاون بين صناعة الدفاع في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، يشكل الإجراء التشاوري الجديد بشأن الأزمات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا جزءا من الاتفاقية.
تنص الاتفاقية الأمنية على أنه إذا هاجمت روسيا أوكرانيا مجددا بعد الأزمة الحالية، أو استخدمت أسلحة نووية خلال النزاع الجاري، فمن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مشاورات طارئة خلال 24 ساعة بناء على طلب أي من الطرفين لمناقشة الدعم المحتمل.
وتم التأكيد مرة أخرى على مبادرات الاتحاد الأوروبي الحالية مثل تدريب الجنود الأوكرانيين، وكذلك الالتزامات طويلة الأمد لتزويد أوكرانيا بأنظمة المدفعية والدفاع الجوي لمساعدة كييف.
وشملت الاتفاقية كذلك خطط لتعاون أكبر في صد الهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة.
وقال زيلينسكي، في رسالة نشرت على منصة "إكس" قبل وصوله، إن الاتفاقية الأمنية تعد خطوة مهمة نحو تحقيق "الهدف التاريخي لتمتع أوكرانيا بالسلام والازدهار" داخل التكتل.
جاء ذلك بعد الافتتاح الرسمي لمفاوضات انضمام أوكرانيا لعضوية التكتل الأوروبي.
كما تسعى كييف أيضا إلى الانضمام مستقبلا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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المصدر: د ب أ
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