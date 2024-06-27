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تواصل الاحتجاج في كينيا رغم سحب قانون الضرائب

محتجون يواجهون الشرطة في كينيا
27 يونيو 2024 19:47

فرقت الشرطة الكينية، اليوم الخميس، مجموعات من المتظاهرين في العاصمة نيروبي، غداة إعلان الرئيس وليام روتو عن سحب مشروع الميزانية إثر احتجاجات سقط فيها ضحايا.
واندلعت مواجهات منتصف اليوم في نيروبي بين القوّات الأمنية المتمركزة بكثافة في شوارع وسط المدينة ومجموعات صغيرة من المحتجّين.
وقدر مراقبين بأن احتجاجات اليوم أقل نطاقا من تلك التي اندلعت الثلاثاء.
ورشق محتجوّن عناصر من الشرطة بالحجارة فردّوا بإطلاق الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاط وأوقف سبعة أشخاص على الأقلّ، بحسب مراسلين صحفيين.
وتجمع متظاهرون أيضا في معقل المعارضة في مومباسا (شرق) وفي كيسومو (غرب).
وقطع عناصر من الشرطة، مزوّدون بأدوات مكافحة الشغب، الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والبرلمان اليوم الخميس.
بعيد تقديم ميزانية 2024-2025 للبرلمان في 13 يونيو مع ما تضمّنته من ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16 % على الخبز وضريبة سنوية بنسبة 2,5 % على المركبات الخاصة، تشكّلت حركة احتجاج غير مسبوقة في كينيا بقيادة الشباب اتّسعت رقعتها في البلد خلال أسبوعين مفاجئة السلطات باتساع نطاقها.
وفي حين نظمت تظاهرات سابقة تطالب بسحب الضرائب الجديدة في أجواء سلمية، تحولّت تظاهرة أقيمت الثلاثاء في نيروبي إلى حمّام دم، لا سيمّا في محيط المجمّع حيث مقرّ الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، والذي تعرّضت بعض مبانيه للنهب والحرق.
وفي ظلّ هذه التحرّكات الحاشدة، أعلن الرئيس روتو، أمس  الأربعاء، سحب مشروع الميزانية.

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المصدر: آ ف ب
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