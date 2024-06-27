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ستولتنبرغ يعلّق على جبهات القتال في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
27 يونيو 2024 19:59

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن القوات الروسية غير قادرة على تحقيق "اختراقات كبيرة" في جبهات القتال في أوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف بضرباتها العميقة تلحق بها خسائر فادحة.
وقال ستولتنبرغ، في مقابلة صحفية "حاولوا (الروس) مرة أخرى شن هجوم في الربيع والصيف، ولكن حتى الآن لم يحققوا سوى مكاسب هامشية".
وأضاف "ليس لدينا مؤشرات أو سبب آخر للاعتقاد بأن روسيا تملك القدرات والقوة لتحقيق اختراقات كبيرة".
وأضاف أمين عام الناتو أن روسيا ستواصل على الأرجح "الضغط على الخطوط الأمامية" وتنفيذ ضربات جوية.
وأكد "لكن ما رأيناه هو أن الأوكرانيين كانوا قادرين على الصمود".
وتابع أنهم "كانوا قادرين على مواصلة إلحاق خسائر فادحة بالروس، سواء على طول خط المواجهة أو عبر الضربات العميقة".
وتحقق روسيا تقدما منذ الهجوم الذي شنته في منطقة خاركيف في مايو الماضي.
وتمكنت دول حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة من زيادة شحنات الأسلحة إلى كييف مرة أخرى بعد أن أقرت واشنطن في أبريل حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار أميركي.

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المصدر: آ ف ب
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