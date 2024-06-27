بريطانيا.. سوناك وزعيم المعارضة يتواجهان في مناظرة

تواجه رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك مع منافسه زعيم حزب العمال كير ستارمر المعارض في مناظرة تلفزيونية أخيرة بينهما مساء أمس الأربعاء قبل بدء الانتخابات العامة البريطانية المقرّرة الأسبوع المقبل.

مع تقدّم المعارضة العمالية بزعامة ستارمر في استطلاعات الرأي، شكّلت المناظرة التي جرت في نوتنغهام بوسط بريطانيا آخر فرصة لسوناك لتعزيز حظوظ حزبه في انتخابات الرابع من يوليو.

وتحول النقاش بين المتنافسين إلى هجوم شخصي أحياناً، حيث اتّهم سوناك الزعيم العمّالي بأنه "يأخذ الناس على أنّهم حمقى" بشأن خططه للحدّ من الهجرة، بينما اتّهم ستارمر منافسه سوناك بأنّه "بعيد عن الواقع".

وحضّ سوناك الناخبين مراراً على عدم "الاستسلام" لحزب العمّال في كل شيء، من الحدود إلى الضرائب، في حين كرّر ستارمر شعاره بأنّ الانتخابات تمثّل فرصة "لطيّ الصفحة" بعد 14 عاماً من حكم حزب المحافظين.

وتعهد ستارمر "بإعادة ضبط السياسة، حتى تعود السياسة خدمةً عامة"، متهما سوناك بالافتقار إلى القيادة.

يتقدم حزب العمال بأكثر من 20 نقطة مئوية في استطلاعات الرأي منذ أكثر من 18 شهراً.