الخميس 27 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حرائق الغابات تستعر في المنطقة القطبية الروسية

حريق غابات في جمهورية ياقوتيا في روسيا
27 يونيو 2024 22:42

انبعثت كميات كبيرة من الدخان في الأسابيع القليلة الماضية بسبب حرائق الغابات التي تستعر في المنطقة القطبية الروسية.
وذكرت خدمة "كوبرنيكوس" لرصد الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن معظم الحرائق تشتعل في شمال شرقي روسيا، حيث لحق الدمار بمساحات شاسعة من الغابات والمناطق البرية في صيف 2021.
ووصلت انبعاثات الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان المنبعثة من الحرائق إلى ثالث أعلى مستوى في المنطقة القطبية في يونيو على مدار العقدين الماضيين.  
وأشارت خدمة "كوبرنيكوس" إلى أن زيادة الغازات الدفيئة ترجع إلى درجات الحراراة الأكثر ارتفاعا بكثير وانخفاض هطول الأمطار عن المعتاد في المنطقة المتأثرة وهي جزء من جمهورية ياقوتيا.
وأظهرت بيانات الخدمة أن درجات الحرارة شهدت ارتفاعا يصل إلى سبع درجات مئوية مقارنة بالمتوسط منذ عام 1991 إلى 2020، فضلا عن الجفاف الشديد.
وأفادت بيانات روسية رسمية بأن هناك حوالي 176 حريق غابات تستعر في ياقوتيا اليوم الخميس، وتؤثر على 619 ألف هكتار.
وأشار علماء في دراسة حديثة إلى أن التغيير المناخي يفاقم بشدة خطر اندلاع حرائق الغابات.
وقال مارك بارينجتون أحد علماء خدمة كوبرنيكوس "ترتفع درجة حرارة المنطقة القطبية بمعدل يفوق ارتفاعها في الكوكب ككل بشوط واسع. نتيجة لذلك، تصبح الظروف في النطاقات الشمالية العليا مواتية أكثر لنشوب حرائق غابات."
وينطبق هذا أيضا على كندا حيث اندلعت حرائق غابات كبرى في 2023.
ووفقا لجيل وايتمان الأستاذة في جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، يعتبر العدد المتنامي لحرائق الغابات إشارة تحذيرية واضحة.
وأضافت "ما يحدث في المنطقة القطبية لا يبقى هناك. إن التغير في المنطقة القطبية يضخم من المخاطر عالميا بالنسبة إلينا جميعا. إن هذه الحرائق صرخة إنذار من أجل تحرك عاجل".
وأوضحت الدراسة أن الدخان يقلل جودة الهواء. وإذا استقر على البرد أو الجليد، يمكنه أن يتسبب في ذوبانه بصورة أسرع، كما أن حرائق الغابات تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الضار بالمناخ. 

أخبار ذات صلة
ستولتنبرغ يعلّق على جبهات القتال في أوكرانيا
مقتل وإصابة 12 شخصاً في حادث قطار بروسيا
المصدر: د ب أ
روسيا
حرائق غابات
القطب الشمالي
آخر الأخبار
عمومية جمعية «السواعد الخضراء» تختار جمال سند السويدي رئيساً لمجلس الإدارة
علوم الدار
عمومية جمعية «السواعد الخضراء» تختار جمال سند السويدي رئيساً لمجلس الإدارة
اليوم 23:10
قادة محاولة الانقلاب في بوليفيا يعرضون على الصحافة خلال مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لمحاكمة عادلة لقادة محاولة الانقلاب في بوليفيا
اليوم 23:05
حريق غابات في جمهورية ياقوتيا في روسيا
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تستعر في المنطقة القطبية الروسية
اليوم 22:42
ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو
الأخبار العالمية
هل يصمد الناتو إذا فاز اليمين في فرنسا وأميركا؟.. ستولتنبرغ يجيب
اليوم 22:29
«أبيض الشباب» ينشد التأهل المبكر أمام سوريا في «غرب آسيا»
الرياضة
«أبيض الشباب» ينشد التأهل المبكر أمام سوريا في «غرب آسيا»
اليوم 22:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©