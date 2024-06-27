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الاتحاد الأوروبي يحذر من استمرار الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة

طفلة تبحث عن مياه صالحة للشرب في غزة (أ ف ب)
28 يونيو 2024 01:24

بروكسل (وكالات)

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حذر الاتحاد الأوروبي، أمس، من استمرار «الوضع الإنساني الكارثي» في قطاع غزة، جراء الحرب المستمرة لأكثر من 9 أشهر.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لمنسق السياسية الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، قبيل اجتماعات المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال بوريل، إن «وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي لم ينفذ بعد»، مؤكداً على «وجوب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة».
وأضاف المسؤول الأوروبي: «ما نراه حالياً هو استمرار للمجاعة والقصف».
وأوضح أن «وقف العمل العسكري وتقديم المزيد من الدعم الإنساني لغزة، والنظر في حل سياسي للحرب هي الأمور الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن».
وفي سياق متصل، حذر المجلس النرويجي للاجئين، أمس، من مجاعة وشيكة وسط وجنوب قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان، تحدث فيه مسؤول التعليم بالمجلس، ماجد القيشاوي، عن آخر تحديث للأوضاع في قطاع غزة.

غزة
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جوزيب بوريل
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