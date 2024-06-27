3500 مهاجر في تونس عادوا طوعاً إلى بلدانهم

تونس (وكالات)

شهد عدد المهاجرين غير القانونيين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء المرحلين من تونس إلى بلدانهم ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، إثر تنامي سلوك معادٍ تجاههم.

وأوضحت المنظمة في تونس أنه «في الفترة ما بين 1 يناير و25 يونيو 2024، سهلت المنظمة الدولية للهجرة العودةَ الطوعية لنحو 3500 شخص من تونس إلى بلدانهم الأصلية»، بزيادة قدرها 200% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وأهم دول العودة هي غامبيا وبوركينا فاسو وغينيا، وفقاً للمنظمة.

ويستفيد المهاجرون العائدون من «برنامج المساعدة في العودة الطوعية وإعادة الإدماج»، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، من مزايا تشمل دعم رحلة العودة والمساعدة في إعادة الاندماج في بلدانهم.

وتمثل تونس واحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وبحسب وزارة الداخلية التونسية، يوجد حالياً في البلاد نحو 23 ألف مهاجر غير قانوني.