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الاتحاد الأوروبي يقدم 1.9 مليار يورو مساعدات لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يقدم 1.9 مليار يورو مساعدات لأوكرانيا
28 يونيو 2024 01:24

كييف (وكالات)

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أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أمس، حصولها على دفعة قيمتها 1,9 مليار يورو من المساعدات المكررة لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي لأوكرانيا والسماح للبلاد بتمويل الاحتياجات التي تحتل الأولوية في الميزانية.  
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن موقع وزارة المالية القول إن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات مباشرة وغير مباشرة لأوكرانيا بقيمة إجمالية بلغت 35 مليار يورو منذ بدء الأزمة مع روسيا في فبراير 2022.
ووفقا لاتفاق آلية المساعدة الأوروبية لأوكرانيا، ستحصل كييف على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 27 مليار يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

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