دعوات دولية إلى عدم التصعيد على طرفي «الخط الأزرق»

عواصم (وكالات)

توالت دعوات من دول عدة في أنحاء العالم إلى خفض التوتر وتجنب التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من خطر الانجرار إلى مواجهة شاملة قد تتحول إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.

كما وجّهت عواصمُ عدة نصائحَ إلى رعاياها في لبنان بالتزام الحذر وتقليل التحرك من دون ضرورة قصوى، بينما طالبت دولٌ أخرى رعاياها في لبنان بمغادرته، محذِّرةً مِن السفر إليه في الوقت الحالي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بعد لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان في واشنطن، إن شنّ حرب واسعة على لبنان لا يصب في مصلحة إسرائيل حالياً، لكنه اعتبر أن جيش بلاده «قادر على إعادة لبنان إلى العصر الحجري».

وأعربت فرنسا، أمس، عن قلقها الشديد حيال خطورة الوضع في لبنان، لافتة إلى تصاعد أعمال العنف على الحدود الجنوبية «في شكل دراماتيكي»، وداعية جميع الأطراف إلى «أكبر قدر من ضبط النفس».

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إن فرنسا التي تطلب تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، تبقى ملتزمة تماماً بالحؤول من دون أي خطر تصعيد على الخط الأزرق والتوصل إلى حل دبلوماسي.

والخط الأزرق يشكل الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل.

وجاء هذا الموقف بعدما دعت دول عدة، منها كندا وألمانيا وروسيا وأميركا، رعاياها إلى مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن.

ولا تعتزم الخارجية الفرنسية حتى الآن إجلاء رعاياها من لبنان، لكنها ذكّرتهم بوجوب عدم التوجه إليه.

وبالنسبة للفرنسيين الموجودين حالياً في لبنان لأسباب شخصية أو مهنية، والذين يقدَّر عددهم بنحو 23 ألف شخص، فإنهم وفقاً لتوجيهات خارجية بلادهم «مدعوون إلى إرجاء أي انتقال إلى جنوب لبنان والتحلي بأكبر قدر من اليقظة».

ومع تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية، ووسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب قد تشعل نزاعاً إقليمياً واسعاً، أصدرت دول عدة تحذيرات إلى رعاياها من السفر إلى لبنان.

وحذرت سفارة الولايات المتحدة في بيروت، أمس، رعاياها من السفر إلى لبنان.

كما أوصت روسيا رعاياها مجدداً بالامتناع عن السفر إليه حتى تهدأ الأوضاع في جنوبه.

ودعت أيرلندا رعاياها، أمس، إلى مغادرة لبنان وإلغاء رحلاتهم إليه.

وحذّرت الخارجية الإيرلندية، في بيان، من احتمالية زيادة التوتر على الحدود الجنوبية للبنان مما قد يزيد من صعوبة مغادرته، داعيةً كل رعاياها للمغادرة على متن الرحلات المستمرة حالياً.

وكانت مواقع إخبارية لبنانية قد ذكرت أن وزارة الخارجية الهولندية حثت الهولنديين على مغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد على الحدود مع إسرائيل.

وأعلنت العديد من الدول الأوروبية والإقليمية، في الآونة الأخيرة، نيتَها إجلاء رعاياها من لبنان، بسبب الأوضاع التي تنذر بتصعيد المواجهات في جنوبه.