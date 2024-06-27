مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 16 بانفجار عبوة في جنين

تل أبيب (وكالات)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، مقتل «قائد لوحدة قناصين» تابعة للجيش الإسرائيلي وإصابة 16 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وكانت عبوة مدفونة تحت الأرض على عمق نحو متر ونصف انفجرت تزامناً مع مداهمة الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب بصفوف الجيش.

وقالت مصادر عسكرية إن الجيش تعرض لكمين آخر في جنين عبر تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية إسرائيلية ثم تفجير عبوة أخرى بمركبة جاءت للإنقاذ.

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأولي في الانفجار الذي وقع في جنين يكشف أن «العبوتين اللتين انفجرتا واحدة تلو الأخرى كانتا كبيرتين بشكل خاص ومدفونتين على عمق كبير في الأرض وهو ما أدى إلى مقتل قائد وحدة قناصين وإصابة جنود آخرين بجروح متفاوتة».