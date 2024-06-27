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تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 35%

دمار واسع في غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
28 يونيو 2024 01:24

غزة (الاتحاد)

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أظهرت بيانات رسمية، صدرت أمس، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 35%، وانهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة، في ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي بالقطاع خلال الربع الأول 2024 بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر 2023، نتيجة الحرب المستمرة، ورافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%. 
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 35% بالمقارنة مع الربع المناظر، فقد سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً بالقيمة المضافة.
وسجل نشاط التعدين، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعاً بنسبة 63% في فلسطين بواقع (29% للضفة الغربية، 95% لقطاع غزة)، ونشاط الإنشاءات بنسبة 51 % بواقع (42% للضفة الغربية، 99% لقطاع غزة)، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 33% بواقع (11% للضفة الغربية، 93% لقطاع غزة)، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 36% بواقع (27% للضفة الغربية، 96% لقطاع غزة).

الناتج المحلي الإجمالي
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قطاع غزة
حرب غزة
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