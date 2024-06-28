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بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
28 يونيو 2024 09:53

بدأت اليوم في إيران عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الـ 14، في أكثر من 58 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" ، بأن التصويت سيتم في مراكز الاقتراع بحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين، لافتة إلى أن التصويت في هذه الفترة من الانتخابات الرئاسية يتم على الورق.

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ووفقا لمنظمة التسجيل المدني في إيران، يمكن لـ 61 مليونا و452 ألفا و321 شخصا مؤهلا داخل البلاد وخارجها المشاركة في التصويت.

وفي نهاية وقت التصويت وبعد فرز الأصوات، وبحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين في مراكز الاقتراع، يتم إعداد محضر الاجتماع وتحميله في نظام التحقق ومن ثم توحيده في الدوائر والمحافظات، ويتم إعلانها لوزارة الداخلية، وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور، ستعلن وزارة الداخلية الإحصائيات الرسمية.

المصدر: وام
انتخابات
إيران
الانتخابات الرئاسية
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