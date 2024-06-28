السبت 29 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تعليق الرحلات الجوية في مطار دلهي بعد حادثة

جزء تالف من مظلة في المبنى رقم 1 في مطار أنديرا غاندي الدولي، الهند
28 يونيو 2024 12:36

أعلن مطار "أنديرا غاندي" الدولي، في نيودلهي، تعليق بعض الرحلات الجوية، صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد انهيار جزء من سقف المبنى، رقم 1، في أعقاب هطول أمطار غزيرة. وذكرت قناة "إن.دي.تي.في" ووكالة "برس تراست أوف إنديا" أن شخصا واحدا على الأقل، لقي حتفه وأصيب ستة آخرون. وكان الضحايا في أربع مركبات، انهارت عليها العوارض.

وأضاف المطار في بيان:"بسبب الأمطار الغزيرة، منذ وقت مبكر من هذا الصباح، انهار جزء من مظلة ساحة المغادرة القديمة، في المبنى رقم 1، في مطار دلهي، حوالي الساعة الخامسة صباحا(2330 بتوقيت جرينتش أمس الخميس"، مضيفا أن هناك أنباء عن سقوط مصابين.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يشارك في فعالية «اليوجا للنفس والمجتمع»
محمد بن راشد يعتمد مشروعاً لتطوير شبكة تصريف الأمطار

وتم تعليق جميع رحلات المغادرة، من المبنى رقم 1، بشكل مبدئي. وفي تحديث في الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا، ذكر المطار أن جميع الرحلات المغادرة من المبنى رقم 2، والمبنى رقم 3 "تعمل بكامل طاقتها، بينما تم إلغاء رحلات المغادرة، من المبنى رقم 1، حتى الساعة الثانية ظهر اليوم".

المصدر: وكالات
الأمطار
الهند
نيودلهي
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية واسعة لتجنب التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل
اليوم 01:10
دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سقوط 5 صواريخ قرب سفينة في السواحل اليمنية
اليوم 01:10
جانب من المناظرة التلفزيونية بين بايدن وترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن الاقتصاد وغزة وأوكرانيا
اليوم 01:10
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان لا يستبعد استعادة العلاقات مع سوريا
اليوم 01:10
جانب من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإيرانيون يترقبون نتائج الانتخابات الرئاسية
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©