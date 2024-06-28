بعد المناظرة.. بايدن يستأنف حملته الانتخابية

يستأنف الرئيس الأميركي جو بايدن حملته الانتخابية الجمعة بعد مناظرة رئاسية مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

كان بايدن 81 عاما توجه مساء الخميس إلى ولاية كارولاينا الشمالية لعقد تجمع انتخابي في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد، حيث ترافقه زوجته جيل بايدن.

في الوقت نفسه سيقوم بحملة لجمع الأموال في نيويورك ثم في هامبتونز وهي منطقة راقية قريبة.

وسيكون منافسه البالغ من العمر 78 عاما في تشيسابيك بولاية فيرجينيا (وسط شرق البلاد) الجمعة.

ويأمل جو بايدن في اكتساب زخم من المناظرة مساء الخميس في أتلانتا (جورجيا، جنوب شرق البلاد). خلال المناظرة، قام الديموقراطي، بايدن بالإشادة بأدائه وكذلك رؤيته لأميركا.

بدأت كامالا هاريس جولة مساء الخميس بعد المناظرة، وستتوجه الجمعة إلى نيفادا الولاية التي ستشهد منافسة شديدة في نوفمبر حيث ستقوم نائبة الرئيس بزيارتها الخامسة منذ بداية السنة.

وستسعى الديموقراطية البالغة من العمر 59 عاما والتي تقوم بحملة نشطة في جميع أنحاء البلاد، إلى "تسليط الضوء على رهانات الانتخابات بالنسبة للناخبين.









