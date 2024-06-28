الرئيس الصيني يعلن خططا لإصلاحات "كبرى"

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن الحزب الشيوعي الحاكم يخطط لتطبيق إصلاحات "كبرى" قبيل اجتماع سياسي مغلق.

في خطابه اليوم، أفاد شي بأن صانعي السياسات "يخططون لإجراءات كبيرة ويطبّقونها من أجل تعميق الإصلاح بشكل شامل".

وأضاف "سنشكّل.. بيئة أعمال قانونية ودولية أكثر تركيزا على الأسواق".

وتابع "سيُفتح باب الصين بشكل أوسع ولن يُغلق إطلاقا".

تعهّد شي بإدخال إصلاحات كبيرة عدّة مرات هذا العام وطُبّقت إجراءات في قطاعات رئيسية مثل العقارات.

وأُعلن، أمس الخميس، أن "الجلسة الكاملة الثالثة" التي تأجّلت سابقا ستعقد في بكين في منتصف يوليو المقبل. ويُتابع هذا الاجتماع تقليديا عن كثب لمعرفة اتجاه السياسة الاقتصادية.

كان من المفترض أن يعقد الاجتماع، الذي يضم كبار المسؤولين، في الخريف.

وتعهد البنك المركزي الصيني، اليوم الجمعة، بـ"الدفع نحو تنفيذ السياسات والتدابير المالية الصادرة، ونحو التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات".

وقال "بنك الشعب الصيني"، في بيان "سنعمل على تعزيز البناء السريع لنموذج جديد للتنمية العقارية".

يأتي خطاب شي في قاعة الشعب الكبرى والذي أُلقي أمام جمهور دولي عالي المستوى في الذكرى السبعين لبعض المبادئ الدبلوماسية الأساسية في الصين.

وأشاد شي، في خطابه، بدور بلاده في تحقيق السلام في العالم، مؤكدا أن بكين ستواصل لعب "أدوار بنّاءة" في نزاعات دولية عدة.

ودعا شي إلى تعزيز التعاون بين الصين والبلدان النامية.

وقال إن "الانخراط في ممارسات.. فك ارتباط خطوة تتعارض مع مجرى التاريخ، مضيفا أنها "لن تؤدي سوى إلى الإضرار بالمصالح المشتركة للمجتمع الدولي".