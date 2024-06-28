رد فعل الكرملين على مناظرة بايدن وترامب

رفض دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئلسة الروسية، اليوم الجمعة، الإدلاء بأي تعليق على المناظرة التلفزيونية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة الرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض.

وقال بيسكوف إن موسكو ليس لديها تعليق على المناظرة بين المرشحين لأنها شأن أميركي داخلي.

وتكرر الحديث حول روسيا خلال المناظرة بينما كان المرشحان يتنافسان لإظهار من هو الأكثر صرامة على صعيد السياسة الخارجية.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه لا يرى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ستحدث فرقا بالنسبة لموسكو.