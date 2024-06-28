دول تخصص 240 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الجمعة، إن بلاده وقعت على 20 اتفاقية أمنية مع حلفائها الدوليين، تتضمن تعهدات بتقديم مساعدات عسكرية سنوية قيمتها 60 مليار دولار أميركي على مدى السنوات الأربع المقبلة.

تعتمد كييف بشدة على الدعم العسكري من حلفائها منذ بدء الأزمة الحالية قبل 28 شهرا.

وتنص الاتفاقيات، السارية لعشر سنوات، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على الالتزام بتقديم مساعدات عسكرية وغيرها على المدى الطويل مع التعهد بإجراء مشاورات فورية لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في حال وقوع هجوم في المستقبل بعد انتهاء الأزمة الحالية.

وقال شميهال، خلال اجتماع حكومي "بموجب هذه الاتفاقيات، يخطط حلفاؤنا خلال السنوات الأربع المقبلة لتزويد أوكرانيا بدعم عسكري إجمالي حجمه 60 مليار دولار سنويا". ولم يخض في التفاصيل عن مصادر التمويل.

والاتفاقيات التي أبرمتها أوكرانيا مع حلفائها الدوليين ثنائية وتختلف كل واحدة عن الأخرى.

فعلى سبيل المثال، تنص الاتفاقية الأولى الموقعة مع بريطانيا على أن لندن ستقدم لكييف دعما إضافيا بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.16 مليار دولار أميركي).

وحددت إستونيا، بموجب اتفاقيتها مع أوكرانيا معها، "هدفا" بتخصيص ما لا يقل عن 0.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا للدعم العسكري في الفترة من 2024 حتى 2027.