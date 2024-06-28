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بعد المناظرة.. بايدن: عازم على خوض انتخابات الرئاسة

بايدن في تجمع انتخابي أمام أنصاره
28 يونيو 2024 23:04

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، عزمه على خوض السباق الرئاسي رغم أدائه في المناظرة التلفزيونية التي خاضها، أمس الخميس، في وجه منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال بايدن، أمام تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة".
وأضاف بايدن، الذي يخوض السباق عن حزبه الديمقراطي "أعلم الصواب من الخطأ. أعلم كيفية القيام بهذه المهمة. أعلم كيفية إنجاز الأمور. أعلم، كما يعلم ملايين الأميركيين، أنك حين تسقط، فإنك تنهض مجددا".
وقال أيضا "لم أكن لأترشح مجددا لو لم أكن مؤمنا من كل قلبي بأنني قادر على القيام بهذه المهمة".
وخاض الرئيس الأميركي، مساء أمس، المناظرة الأولى لحساب الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، أمام سلفه الساعي للعودة إلى البيت الأبيض.

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المصدر: وكالات
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