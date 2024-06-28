أوكرانيا: الشركاء الدوليون سيقدمون 60 مليار دولار مساعدات سنوياً

كييف (وكالات)

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أمس، إن بلاده وقعت على 20 اتفاقية أمنية مع حلفائها الدوليين، تتضمن تعهدات بتقديم مساعدات عسكرية سنوية قيمتها 60 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتنص الاتفاقيات، السارية لـ10 سنوات، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على الالتزام بتقديم مساعدات عسكرية وغيرها على المدى الطويل، مع التعهد بإجراء مشاورات فورية لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في حال وقوع هجوم روسي في المستقبل بعد انتهاء الأزمة الحالية.

وقال شميهال، خلال اجتماع حكومي «بموجب هذه الاتفاقيات، يخطط حلفاؤنا خلال السنوات الأربع المقبلة لتزويد أوكرانيا بدعم عسكري إجمالي حجمه 60 مليار دولار سنوياً».

ولم يخض في التفاصيل عن مصادر التمويل.

والاتفاقيات التي أبرمتها أوكرانيا مع حلفائها الدوليين ثنائية وتختلف كل واحدة عن الأخرى.

فعلى سبيل المثال، تنص الاتفاقية الأولى الموقعة مع بريطانيا على أن لندن ستقدم لكييف دعماً إضافياً بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني «3.16 مليار دولار».

وحددت إستونيا، بموجب اتفاقية أوكرانيا معها، هدفاً بتخصيص ما لا يقل عن 0.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً للدعم العسكري في الفترة من 2024 حتى 2027.